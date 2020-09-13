İran'da son 24 saatte 128 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 128 artarak 23 bin 157'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 128 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 89 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 23 bin 157'ye, vaka sayısının da 402 bin 29'a çıktığını aktardı.



Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 791'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 346 bin 242'ye ulaştığı bilgisini verdi.



Lari, ülkede bugüne kadar toplam 3 milyon 559 bin 565 kişiye test yapıldığını kaydetti.



Sözcü Lari ayrıca Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler"; Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın da "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.