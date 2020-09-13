  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran'da son 24 saatte 128 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 128 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-13 13:27:53 -
İran'da son 24 saatte 128 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 128 artarak 23 bin 157'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 128 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 89 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 23 bin 157'ye, vaka sayısının da 402 bin 29'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 791'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 346 bin 242'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede bugüne kadar toplam 3 milyon 559 bin 565 kişiye test yapıldığını kaydetti.

Sözcü Lari ayrıca Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler"; Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın da "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yine Netflix, yine ahlaksızlık! Atiye'de rezalet üstü iğrençlik
Medya

Yine Netflix, yine ahlaksızlık! Atiye'de rezalet üstü iğrençlik

Ahlaksız yayınların yapımcısı Netflix'te yayınlanan Atiye dizisinin 2. sezonunun ilk bölümünde yine rezalet üstü iğrençliklere imza atıldı. ..
Konser ve tiyatro yasağı çıldırttı! Hükümet düşmanı sanatçılardan akılalmaz paylaşımlar
Gündem

Konser ve tiyatro yasağı çıldırttı! Hükümet düşmanı sanatçılardan akılalmaz paylaşımlar

İstanbul Valiliği'nin 14 Eylül'den itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı festival, tiyatro, konser kısıtlaması kararı aralarında..
Tansu Çiller’in zor anları
Siyaset

Tansu Çiller’in zor anları

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen “Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu”na katılan eski Başbakan Tansu Çiller, basın me..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı