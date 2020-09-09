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Aktüel İran'da son 24 saatte 127 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 127 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-09 13:04:34 -
İran'da son 24 saatte 127 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 127 artarak 22 bin 669'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 127 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 2 bin 313 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 22 bin 669'a, vaka sayısının da 393 bin 425'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 735'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 339 bin 111'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 3 milyon 457 bin 743 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sözcü Lari, Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın ise "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
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