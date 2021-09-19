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Dünya İran’da son 24 saatlik koronavirüs bilançosu
Dünya

İran’da son 24 saatlik koronavirüs bilançosu

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 391 artarak 117 bin 182'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 13:33:00 -
İran’da son 24 saatlik koronavirüs bilançosu

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşılara ilişkin veriler de paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 15 bin 975 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 207'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

5 milyon 424 bin vaka

Vaka sayısının 5 milyon 424 bin 835'e çıktığı ülkede, 391 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 117 bin 182'ye yükseldiği ifade edildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 31 milyon 7 bin 134'e ulaştı.

Açıklamada, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 29 milyon 467 bin 568 kişiye ilk doz, 13 milyon 904 bin 702 kişiye de ikinci doz aşının yapıldığı, böylece ülkede toplam 43 milyon 372 bin 270 doz aşı uygulandığı kaydedildi.

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