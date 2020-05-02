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Aktüel

İran’da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 65 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 156, vaka sayısı ise 96 bin 448’e yükseldi.

İran’da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 65 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 156, vaka sayısı ise 96 bin 448’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 13:06:00 -
İran’da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 65 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 156, vaka sayısı ise 96 bin 448’e yükseldi.

İran’da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 65 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 156, vaka sayısı ise 96 bin 448’e yükseldi.

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