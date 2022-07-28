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Dünya İran'da sel: 4 kişi hayatını kaybetti
Dünya

İran'da sel: 4 kişi hayatını kaybetti

İran'da Tahran eyaletine bağlı İmamzade Davud bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 14:51:00 -
İran'da sel: 4 kişi hayatını kaybetti

Tahran ve çevresini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi, İmamzade Davud bölgesinde 4 kişinin hayatını kaybetmesine, 9 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Bölgede, sele kapılarak kaybolduğu düşünülen kişiler için de arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, kurtarma operasyonlarının hızlandırılması ve selden etkilenenlere gerekli yardımın sağlanması için İçişleri Bakanlığı, Tahran Valiliği ve Kızılay gibi ilgili kurumlara tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi. (İLKHA)

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