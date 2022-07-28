İran'da sel: 4 kişi hayatını kaybetti

Tahran ve çevresini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi, İmamzade Davud bölgesinde 4 kişinin hayatını kaybetmesine, 9 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Bölgede, sele kapılarak kaybolduğu düşünülen kişiler için de arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, kurtarma operasyonlarının hızlandırılması ve selden etkilenenlere gerekli yardımın sağlanması için İçişleri Bakanlığı, Tahran Valiliği ve Kızılay gibi ilgili kurumlara tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi. (İLKHA)