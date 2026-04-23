Dünya İran'da rejim değişikliği isteyen ABD'de rejim değişiyor!
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD Donanma Sekreteri John Phelan’ın görevinden “derhal geçerli olmak üzere” ayrılacağı açıklandı. Pentagon çarşamba günü yaptığı duyuruda bu ani ayrılığa ilişkin herhangi bir gerekçe sunmadı.

Phelan’ın ayrılığı, ABD Genelkurmay Başkanı Randy George ile iki üst düzey askerin ay başında görevden alınmasının ardından geldi. Bu gelişmeler, ABD ve israilin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yürüttüğü savaşın ortasında yaşandı. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, X platformunda yaptığı açıklamada Phelan’ın “derhal yürürlüğe girmek üzere yönetimden ayrılacağını” belirtti ve yerine geçici olarak Bakan Yardımcısı Hung Cao’nun getirileceğini duyurdu.

Donald Trump yönetiminin kararlarına itiraz eden birçok üst düzey isim görevinden ayrıldı.Bunların arasında Şubat 2025’te görevden alınan Genelkurmay Başkanı Charles Brown ile birlikte donanma ve sahil güvenlikteki diğer üst düzey isimler de yer alıyor. Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanı görev süresi dolmadan istifa ederken, Güney Komutanlığı’nın başındaki isim de sadece bir yıl görev yaptıktan sonra ayrıldı.

Savunma Bakanı Pete Hegseth, başkanın görevlere en uygun isimleri seçtiğini savunurken, Demokratlar ise genellikle siyasi etkilerden uzak duran ABD ordusunun siyasallaştırılabileceği yönünde endişelerini dile getiriyor.

