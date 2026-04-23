İran’da "psikolojik harp" alarmı! Trump’ın iddialarına Tahran’dan sosyal medya üzerinden sert cevap!

Halkın sergilediği kararlı duruş ve birlik sayesinde düşman cephesinde büyük bir kırılma yaşandığına dikkat çeken Hamaney, bu birliğin korunması gerektiğini belirtti. Fiili bir şükürle, yani birlik ve beraberliği daha da perçinleyerek hareket edilmesi durumunda düşmanların dünya kamuoyu önünde daha itibarsız ve zayıf hale geleceğini ifade etti.

İran lideri Mücteba Hamaney, düşmanın halkın zihin ve psikolojisini hedef alarak birlik ve ulusal güvenliği zedelemeyi amaçladığını belirtti.

Hamaney, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Halkın arasında oluşan birlik sayesinde düşmanda kırılma meydana geldiğine işaret eden Hamaney, buna fiili şükürle karşılık verildiğinde, birliğin daha da güçleneceğini ve düşmanların daha da zayıf ve itibarsız hale geleceğini vurguladı.

Hamaney, "Düşmanın medya operasyonları, halkın zihin ve psikolojisini hedef alarak birlik ve ulusal güvenliği zedelemeyi amaçlamaktadır. Hafife almayalım ki, bu kötü niyetin gerçekleşmesine izin verilmesin." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından, İran içinde bir liderlik savaşı ve siyasi çekişme yaşandığını öne süren açıklamasının ardından, İranlı liderlerden ortak birlik mesajı yayımlanmıştı.