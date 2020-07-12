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Dünya

İran'da petrokimya fabrikasında yangın

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletindeki Tundgoyan Petrokimya Fabrikasında yangın çıktığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 17:50:00 -
İran'da petrokimya fabrikasında yangın

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletindeki Tundgoyan Petrokimya Fabrikasında yangın çıktığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Huzistan'ın Mahşehr ilçesinde bulunan Tundgoyan Petrokimya Fabrikasında sızıntıdan kaynaklı yangın çıktı.

Fabrikanın Halkla İlişkiler Müdürü Hamid Kiyayi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, itfaiyenin müdahalesinin ardından yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Yangında can kaybının yaşanmadığı ve fabrikanın faaliyetine devam ettiği aktarıldı.

İran'da son haftalarda meydana gelen gaz ve trafo patlamaları ile orman ve park yangınları, dışarıdan ülkeye saldırı olduğu iddialarına yol açıyor. Son olarak geçen hafta İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen olayın nedenine ilişkin İranlı yetkililerin şu ana kadar açıklama yapmaması olayda İsrail parmağının olduğu iddialarına neden olmuştu.

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