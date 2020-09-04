İran'da 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları
Traktör Sazi, İran Hazfi Kupası finalinde İstiklal'i 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
İran Hazfi Kupası finalinde İstiklal’i 3-2 mağlup eden Traktör Sazi kupanın sahibi oldu.
Traktör’e galibiyeti getiren golleri Khanzadeh, Dejagah ve İmani kaydetti.
İran’da Türklerin yoğun olarak hayatını sürdürdüğü Azerbaycan bölgesindeki Tebriz şehrinin takımı Traktör’ün şampiyonluğu bölgede büyük sevinçle kutlandı.
Taraftarlar sabahın erken saatlerine kadar kutlamalar yaptı.
‘Türkçe tezahüratlar’
Kutlamalarda, ‘Ne mutlu Türküm diyene’ sloganları atıldı.
İran medyasında gündem oldu
Traktör Sazi'nin şampiyonluğu dünya basınında yer bulurken şampiyonluk kutlamaları İran medyasının gündemine oturdu.
İkinci zafer
Traktör Sazi kulübü, Hazfi Kupası’nı daha önce 2013-2014 sezonunda da kazanmıştı.
‘35 milyon Türk taraftar’
1970 yılında kurulan Traktör Sazi takımı 35 milyon Türk taraftarına sahip olan bir kulüp.