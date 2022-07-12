İran’da, muhalif sinema yönetmeni gözaltına alındı

Penahi dün Resulof hakkındaki suçlamaları öğrenmek için Tahran’daki savcılıkta bulunduğu sırada gözaltına alındı. AFP’nin cuma günü İran resmi haber ajansından aktardığı habere göre, Resulof ve meslektaşı Al Ahmed “kamu düzenini bozmak” suçlamasıyla tutuklandı.

Penahi; Resulof ve Al Ahmed’in tutuklanmasını protesto eden bildiriye imza atan 300 aktivist arasında yer alıyordu. İki yönetmenin tutuklanmasını “önceden hazırlanmış bir saldırı” diye nitelendirilen bildiride, güvenlik güçleri “sinemanın bağımsız emektarlarını ve özgür düşünceye sahip olanları sindirme ve baskı uygulama” ve “bireysel ve sosyal haklara saygı göstermemekle” suçlandı.

Önde gelen İranlı yönetmenlerden 62 yaşındaki Penahi, pek çok uluslararası ödül kazandı. Bunların başında, 2015 yılında "Taksi" filmiyle Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülü ve 2018 yılında 'Üç Hayat' filmi ile Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo ödülü geliyor.

Penahi, yönetime muhalif tutumuyla biliniyor. 2009’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından reform kanadının “seçimlere hile karıştırılması” olarak nitelediği olaya karşı karşı çıkan Yeşil Devrim’inden sonra cezaevine girdi. Penahi, İran yargısınca 2010’da “rejim karşıtı propaganda yapma” suçlamasıyla 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Penahi’ye, 20 yıl süreyle İran’da film çekme, kitap çıkama, seyahat izni ve basın yayın organlarına konuşma yasağı getirildi.

Penahi’nin gözaltına alınması, İran devlet medyasının cuma günü Resulof ve Al Ahmed’in tutuklandığını duyurmasının ardından geldi. Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgiye göre İran’ın çeşitli bölgelerinde, ülkenin güneybatısında Mayıs’ta bir binanın çökmesiyle 43 kişinin hayatını kaybettiği olayı ve hayat pahalılığını protesto için yapılan aralıksız gösterilere destek verdikleri gerekçesiyle Resulof ve Al Ahmed “hükümet karşıtı gruplarla irtibatlı olmak ve kamu düzenini bozmak” suçlamalarıyla tutuklandı.

İran’da Arap nüfusun ağırlıkta olduğu Ahvaz vilayetinin güneyindeki Abadan kentinde inşaat halindeki Metropol isimli bir binanın çökmesi, ülkede son yıllarda yaşanan en kötü felakete sebep oldu. Bu olayın ardından birçok kentte halk, kurbanların aileleriyle dayanışmalarını göstermek için yolsuzluğu ve liyakatsizliği protesto etmek ve olayın sorumlularından hesap sorulması talebiyle gösteriler düzenledi.

Resulof başkanlığındaki bir grup İranlı sinemacı Mayıs ayının sonlarında açık bir mektup yayınladı. Mektupta güvenlik güçlerine “yolsuzluk, hırsızlık, liyakatsizlik ve zulüm” öfkesi karşısında “silahları bırakma ve yeniden milletin yanında durma” çağrısı yapıldı.

50 yaşındaki Resulof, “Şeytan Yoktur” adlı filmiyle 2020’de Berlin’de Altın Ayı ödülünü kazandı. Resulof ayrıca “İnatçı Bir Adam” adlı uzun metraj filmiyle 2017’de Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir Bakış Ödülü kazandı. Tahran bu ödülün ardından Resulof’un pasaportuna el koydu. Resulof bu nedenle Almanya’ya gidemedi.