  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran'da "Mavi Balina" oyunu 3 can aldı
Aktüel

İran'da "Mavi Balina" oyunu 3 can aldı

Uzmanların sık sık uyarılarda bulunduğu "sabıkalı" oyun, İran'da 4 genci intihara sürükledi; biri kurtarıldı, 3'ü yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-07 13:15:13 -
İran'da "Mavi Balina" oyunu 3 can aldı

TAHRAN (AA) - İran'da "Mavi Balina" adlı oyunu oynadıktan sonra Hazar Denizi'nde intihara kalkışan 4 gençten 3'ü hayatını kaybetti.

Dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan "Mavi Balina" oyununun finalini tamamlamak amacıyla Doğu Azerbaycan, Erdebil, Huzistan ve İsfahan eyaletlerinden gelerek Mazenderan eyaletine bağlı Mahmudabad ilçesinde toplanan 4 genç, Hazar Denizi'ne atlayarak intihar girişiminde bulundu.

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansına (YJC) konuşan Mazenderan Dalgıçlar ve Cankurtaranlar Kurumu Başkanı Naki Kerimiyan, intihara kalkışan 4 gençten 3'ünün hayatını kaybettiğini, birinin ise kurtarıldığını aktardı.

Kerimiyan, kurtarılan gencin diğer 3 kişiyi tanımadığını, "Mavi Balina" oyunu vasıtasıyla tanıştıklarını ve oyunun finalini tamamlamak amacıyla bir araya geldiklerini anlattığını söyledi.

- "Mavi Balina" oyunu nedir?

Orijinali "Siniy Kit" olan "Mavi Balina" oyununun adını Rus rock grubu Lumen'in bir şarkısından alındığı düşünülüyor. "Neden çığlık atarsın/Kimse sesini duymazken/Konu ne, konu ne" sözlerinin yer aldığı şarkı, ağı delip geçemeyen devasa bir mavi balinanın öyküsünü anlatıyor.

Oyunun kurucusu Philipp Budeikin, 2016 yılında Rusya'da tutuklandı. Budeikin duruşmada, "toplumda temizlik yaptığını ve kurbanlarının birer biyolojik atık" olduğunu ifade etti.

Oyuna, sosyal ağlar üzerinden katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. Son aşamada ise "yüksekten atlayarak ya da kendini asarak intihar etme" komutu veriliyor.

Uzmanlar, çocukları ve gençleri intihara sürükleyen "sabıkalı" oyuna karşı ebeveynleri sık sık uyarıyor.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal anlar! ABD'li albay, terör örgütüne veda konuşmasında ağladı
Dünya

Skandal anlar! ABD'li albay, terör örgütüne veda konuşmasında ağladı

ABD'nin öncülüğündeki DAEŞ'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, terör örgütü YPG/..
Mehmet Ceyhan fazla bilinmeyen gerçeği açıkladı: Binlerce vakanın incelendiği test sonucuna göre...
Korona Virüs

Mehmet Ceyhan fazla bilinmeyen gerçeği açıkladı: Binlerce vakanın incelendiği test sonucuna göre...

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, binlerce vakanın incelendiği test sonuçlarına göre çocukların da en az yetişkinler k..
Büyükşehir’den online dershane
Eğitim

Büyükşehir’den online dershane

Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanan Bursalı gençler için online Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eğitimleri başlattı. ..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı