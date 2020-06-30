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İran'da Kum Valisi Kovid-19'a yakalandı

Kum Valiliği Halkla İlişkiler Müdürü Rıza Salihi: - "Kum Valisi Sermest'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. Şu an Sermesti evde karantinada bulunuyor"

Yeniakit Publisher
2020-06-30 14:19:32 -
İran'da Kum Valisi Kovid-19'a yakalandı

İSTANBUL (AA) - İran'da Kum Valisi Behram Sermest (51), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kum Valiliği Halkla İlişkiler Müdürü Rıza Salihi, kurumun internet sitesinde konuyla ilgili yer alan açıklamasında, "Kum Valisi Sermest'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. Şu an Sermesti evde karantinada bulunuyor." dedi.

Salihi, valinin bu süre içerisinde şehirle ilgili işlerini evden takip edeceğini belirtti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 10 bin 817'ye, vaka sayısı ise 227 bin 662'ye ulaştı.



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