  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İran'da Kovid-19'la ilgili "gerçek rakamların açıklanmadığına" dair iddiaları yayımlayan gazeteye yayın yasağı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:34:37 -
İran'da Kovid-19'la ilgili "gerçek rakamların açıklanmadığına" dair iddiaları yayımlayan gazeteye yayın yasağı

İSTANBUL (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının resmi açıklamadan bir ay önce başladığı ve hükümetin gerçek rakamları gizlediğine dair iddiaların yer aldığı röportajı yayımlayan Cihani Sanat gazetesine yayın yasağı getirildi.

"Donyae eqtesad" haber sitesine göre, İran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi Muhammed Rıza Mahbubfer'le gerçekleştirilen ve "Hükümetin istatistik rakamlarına güvenilmiyor" başlığıyla sunulan röportaj nedeniyle Basın Denetleme Kurulu, Cihani Sanat gazetesine yayın yasağı koydu.

İnternet sitesinin haberinde yayın yasağının süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi Mahbubfer, dün yayımlanan röportajda hükümetin salgınla ilgili açıkladığı verilerin gerçek rakamların sadece "yirmide biri" olduğunu öne sürmüştü.

Mahbubfer, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İran'da ilk Kovid-19 vakaları, resmi olarak duyurulduğu tarihten bir ay önce görülmüştü. Hükümet, bazı siyasi ve güvenlik gerekçeleriyle, devrim kutlamaları ve genel seçimlerin yapılmasından sonra virüsün ülkede yayıldığına dair resmi açıklama yapma kararı aldı. Sayılarla ilgili şeffaf bir bilgi akışı sağlanmadı. Resmi sayılar, siyasi ve güvenlik endişeleri göz önüne alınarak açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan (can kaybı ve vakalara dair) rakamların, gerçek sayıların yirmide biri olduğunu düşünüyorum."

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede dün itibarıyla virüs kaynaklı can kaybı 18 bin 427'ye, vaka sayısı da 326 bin 712'ye ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısırlı muhalifler Yunanistan ile imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi
Dünya

Mısırlı muhalifler Yunanistan ile imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi

Mısır ve Yunanistan arasından imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına Mısırlı muhalifler sert tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle uyardı: Maalesef yanlış yapıyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle uyardı: Maalesef yanlış yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli Sağlık Tesisi Açılışı'nda konuştu. Erdoğan maske takmayanlara karşı ise uyarılarda bulundu.
CHP karıştı! Canan Kaftancıoğlu'na zehir zemberek sözler
Gündem

CHP karıştı! Canan Kaftancıoğlu'na zehir zemberek sözler

CHP Kadın Kolları 14. Olağan Kurultay’ında Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sert sözlerle yüklendi. Ku..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı