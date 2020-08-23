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Aktüel İran'da Kovid-19'dan ölümlerin yarısı başkent Tahran'dan
Aktüel

İran'da Kovid-19'dan ölümlerin yarısı başkent Tahran'dan

Yeniakit Publisher
2020-08-23 11:20:26 -
İran'da Kovid-19'dan ölümlerin yarısı başkent Tahran'dan

ANKARA (AA) - Tahran İl Meclis Üyesi Nahid Hüdakeremi, İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölümlerin yarısının başkent Tahran'da kaydedildiğini söyledi.

İran'da yayın yapan "HaberOnline" sitesine göre, Hüdakeremi, Kovid-19 salgınının başkentteki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hüdakeremi, "Salgının başlangıcından bugüne 10 bin 200 Tahranlı virüs nedeniyle vefat etti." ifadelerini kullandı.

Bu sayının İran'daki toplam can kaybının yaklaşık yarısına denk geldiğine işaret eden Hüdakeremi, virüsün her yaştan kişiyi etkilediğini, anne ve babası doktor olan 8 yaşındaki bir çocuğun da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Salgın tehlikesinin hafife alınmaması gerektiğini belirten Hüdakeremi, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini istedi.

İran'da dün itibarıyla salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 502'ye, vaka sayısı da 356 bin 792'ye yükseldi.



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