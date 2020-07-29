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Aktüel

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 196 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-29 13:12:18 -
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 196 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 artarak 16 bin 343'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19'dan ülke genelinde 196 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 636 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Bu verilerle ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 16 bin 343'e çıktığını kaydeden Lari, vaka sayısının ise 298 bin 909 olduğunu belirtti.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 27'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 259 bin 116'ya ulaştığını aktardı.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 405 bin 862 olduğu bilgisini paylaştı.

Başta başkent Tahran olmak üzere Mazenderan, Gülistan, Fars, Doğu Azerbaycan, Erdebil, İsfahan, Elburz, İlam, Rezevi Horasanı, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Loristan ve Hürmüzgan'ın "kırmızı bölge" olarak adlandırılan yüksek riskli eyaletler olduğunu belirten Lari, 11 eyaletin de riskli bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.


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