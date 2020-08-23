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Aktüel İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-23 12:59:58 -
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 artarak 20 bin 643'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Hemedan kentinde düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri verdi.

Ülke genelinde 2 bin 113 yeni vaka tespit edildiğini aktaran Lari, "Maalesef son 24 saat içinde Kovid-19'a yakalanan vatandaşlarımızdan 141'ini kaybettik." dedi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 20 bin 643'e, vaka sayısının da 358 bin 905'e çıktığını ifade etti.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 841'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 309 bin 464'e ulaştığını aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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