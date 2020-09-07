İran'da Kovid-19 nedeniyle okullarda devam zorunluluğu aranmayacak

ANKARA (AA) - İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhsin Haci Mirzayi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen cuma günü eğitime başlanan ülkede öğrencilerin dersleri okulda takip etmek zorunda olmadığını açıkladı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, eğitimin daha sağlıklı gerçekleşmesi için katılımın öncelikli hedefleri olduğunu belirten Mirzayi, bununla birlikte Kovid-19 nedeniyle böyle bir zorunluluk aramayacaklarını ifade etti.

Ülkedeki tüm öğrencilere eğitim hizmeti vermekle görevli olduklarını kaydeden Mirzayi, "Hiç kimse, öğrencileri derslerde bulunma konusunda zorlayamaz. Okula gitmeden eğitim almak istiyorlarsa önemli değil, onlara uzaktan eğitim imkanı sunuyoruz." dedi.

- Ülke genelinde derslere katılım yüksek

Mirzayi, öğretim yılının ilk üç gününde birçok eyalette derslere katılımın yüksek olduğunu ve okullarda sağlık ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyulduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Mirzayi, cuma günü yeni öğretim yılının açılışında yaptığı konuşmada, Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulunun aldığı kararlara bağlı olduklarını belirterek, kronik hastalığı olan, ailesinden Kovid-19'a yakalanan ya da belirti gösteren öğrencilerin okula gitmeyeceğini ve uzaktan eğitim programlarıyla derslerini takip edebileceklerini dile getirmişti.

İran'da yeni eğitim-öğretim yılında okullar, bazı günler yüz yüze bazı günler de uzaktan eğitim verecek ve ders süreleri 35 dakika olacak.

Okula gitmeyecek öğrenciler için Eğitim ve Öğretim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve 20 Nisan'da faaliyete giren "ŞAD" (Öğrenci Sosyal Ağı) adı verilen uygulama üzerinden öğretmenler, öğrencilerine internet ortamında görüntülü eğitim verecek.







