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Dünya İran’da koronavirüs sebepli ölü sayısı artıyor
Dünya

İran’da koronavirüs sebepli ölü sayısı artıyor

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 286 artarak 90 bin 630’a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 13:45:00 -
İran’da koronavirüs sebepli ölü sayısı artıyor

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 19 bin 846 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 620'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 871 bin 8’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 286 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 90 bin 630 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 455'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 367 bin 272’ye ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 25 milyon 917 bin 921 oldu.

İran'da toplam 12 milyon 239 bin 837 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 9 milyon 552 bin 526 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 687 bin 311 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede 12 milyon 239 bin 837 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 285 şehrin kırmızı, 110 şehrin turuncu, 53 şehrin de sarı kategoride olduğu ve kırmızı ile turuncu şehirlere araçların giriş-çıkışlarının yasak olduğu belirtildi.

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