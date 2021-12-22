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Dünya İran'da koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İran'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İran'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde şu ana kadar 8 kişide omicron varyantının görüldüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 14:22:00 -
İran'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 artarak 131 bin 211'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 bin 103 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 344'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 177 bin 885'e çıktığı ülkede, 44 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 211 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 821 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 114 milyon 651 bin 960 doz aşı uygulandı.

Öte yandan Sağlık Bakan Yardımcısı Kemal Haydari, ülke genelinde şu ana kadar 8 kişide Kovid-19'un omicron varyantının görüldüğünü açıkladı.

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