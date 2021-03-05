İran'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 81 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 367 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 702'unun hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 60 bin 512'ye, vaka sayısının da 1 milyon 673 bin 470'e çıktığını belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 767'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 428 bin 8'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 151 bin 509 olduğunu bildirdi.

Sözcü Lari, ülke genelinde risk durumuna göre 11 şehrin "kırmızı", 32 şehrin "turuncu", 251 şehrin "sarı" ve 154 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.