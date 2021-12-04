  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'da koronadan ölenlerin sayısı dehşete düşürdü
Dünya

İran'da koronadan ölenlerin sayısı dehşete düşürdü

İran'da ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 130 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 16:47:00 -
İran'da koronadan ölenlerin sayısı dehşete düşürdü

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 58 artarak 130 bin 124'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 bin 157 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 463'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 131 bin 356'ya yükseldiği ülkede, 58 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 130 bin 124'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 278 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 57 milyon 993 bin 567 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 47 milyon 929 bin 171 kişiye ikinci dozu, 1 milyon 220 bin 439 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 107 milyon 143 bin 157 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 2 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride, 9 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 153 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 284 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE'den Türkiye'ye 38 milyar liralık davet
Ekonomi

BAE'den Türkiye'ye 38 milyar liralık davet

Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın ziyaretiyle Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin normalleşmesi ekonomi alanında etkisini gösterme..
Ayşenur Arslan'dan ilginç sözler!
Siyaset

Ayşenur Arslan'dan ilginç sözler! "İYİ Parti 15 Temmuz'da..."

CHP yandaşı Ayşenur Arslan, İYİ Parti'nin 15 Temmuz'dan sonra Yenikapı'da düzenlenen mitinge katıldığını söyledi. Millet İttifakı'nı cilalam..
Yazışmalarda ve ürünlerde artık
Gündem

Yazışmalarda ve ürünlerde artık "Made ın Turkey" yazmayacak! İşte belirlenen yeni ibare

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerde, "Made in Turkey" yerine " Made in Türkiye" ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay