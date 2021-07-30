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Dünya İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 270 artarak 90 bin 344’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 14:43:00 -
İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 24 bin 715 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 856'sının hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 851 bin 162’ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 270 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 90 bin 344 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 384'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 348 bin 363’e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 25 milyon 857 bin 430 oldu.

İran'da toplam 12 milyon 18 bin 648 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 9 milyon 366 bin 290 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 652 bin 358 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 12 milyon 18 bin 648 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 232 şehrin "kırmızı", 117 şehrin "turuncu", 99 şehrin de "sarı" kategoride olduğu ve kırmızı ile turuncu şehirlere araçların giriş-çıkışlarının yasaklandığı belirtildi.

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