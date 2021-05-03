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Dünya İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 391 artarak 72 bin 875’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 13:44:00 -
İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 20 bin 732 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3 bin 9'unun hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 555 bin 587’ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 391 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 72 bin 875 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 461'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 4 bin 949’a ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 16 milyon 240 bin 345 oldu.

İran'da toplam 1 milyon 251 bin 899 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 1 milyon 26 bin 369 kişiye aşının ilk dozunun, 225 bin 530 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 1 milyon 251 bin 899 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 198 şehrin "kırmızı", 157'sinin "turuncu", 84'ünün "sarı" ve 9 şehrin de "mavi" kategoride yer aldığı, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

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