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Dünya İran'da katliam gibi kutlama!
Dünya

İran'da katliam gibi kutlama!

İran'da Nevruz Bayramı öncesi son çarşamba gecesi için yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında meydana gelen kazalarda savaş gibi kan aktı. 6 kişi yaşamını yitirirken, 443 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 52 kişinin uzuvlarını kaybettikleri belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 21:26:00 -
İran'da katliam gibi kutlama!

İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, yaralanan 443 kişiden 52'sinin uzuvlarını kaybettiklerini belirterek, "386 kişide ağır yanık görülürken,125 kişide görme kaybı yaşandı" dedi.

En çok yaralı sayısının başkent Tahran'da kaydedildiğini ifade eden Halidi, "Kürdistan eyaletinde 3, Tebriz, Tahran ve Urumiye şehirlerde 1'er kişi hayatını kaybetti. Çarşamba Suri kutlamaları için hazırlanan patlayıcı ve yanıcı maddeler ölümlere ve yaralanmalara neden oluyor" dedi. Sağlık ekiplerinin korona virüs ile mücadele ettiklerini hatırlatan Halidi, İranlılardan Çarşamba Suri kutlamalarını sonlandırmalarını ve sağlık çalışanlarına yardımcı olmalarını istedi.

Geçen yıl 3 kişi ölmüştü

İran'da geçtiğimiz yıl Nevruz Bayramı nedeniyle yapılan Çarşamba Suri kutlamalarında 3 kişi hayatını kaybetmiş bin 403 kişi yaralanmıştı.

İran'da Nevruz Bayramı öncesi son Çarşamba gecesi yapılan kutlamalara "Çarşamba Suri" adı veriliyor. Her yıl Çarşamba Suri kutlamalarında kullanılan havai fişekler, patlayıcı ve yanıcı maddeler pek çok İranlının yaralanmasına ve ölümüne neden oluyor. Hicri Şemsi Takvim'in kullanıldığı İran'da, Nevruz (yeni yıl) 21 Mart tarihinde başlıyor.

 

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