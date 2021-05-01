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Dünya İran'da hükümetle yargı karşı karşıya geldi
Dünya

İran'da hükümetle yargı karşı karşıya geldi

İran'da hükümet ile Yargı Erki arasında sosyal medya ağı 'Clubhouse' anlaşmazlığı devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 19:54:00 -
İran'da hükümetle yargı karşı karşıya geldi

İran'da Yargı Erkine bağlı İdari Adalet Divanı, sosyal medya platformu Clubhouse'a erişimi engelleyen internet sağlayıcı şirketlerin cezalandırılması ile ilgili hükümet kararını durdurdu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, hükümetin 18 Nisan'da aldığı "Clubhouse'a erişimi engelleyen internet sağlayıcılarının cezalandırılması" kararının ardından Yargı Erkinden karşı adım geldi.

Yargı Erkine bağlı İdari Adalet Divanı, hükümetin kararını durdurdu.

Hükümet, 18 Nisan'da, herhangi bir resmi karar olmadan Clubhouse'a erişimi engelleyen internet sağlayıcılarının "ağır şekilde cezalandırılması" kararı vermişti.

Üst düzey hükümet yetkilileri Clubhouse'u kullanıyor

İran'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Atom Enerjisi Kurumu Ali Ekber Salihi, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi başta olmak üzere üst düzey hükümet yetkilileri sosyal medya platformu Clubhouse'u kullanıyor.

Ülkede Facebook, Youtube, Twitter ve Telegram gibi sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları yasak, Clubhouse ile ilgili resmi bir karar olmamasına rağmen filtre kırıcı olmadan erişim sağlanamıyor.

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