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İran'da her an ilaç ve gıda sıkıntısı baş gösterebilir

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Felahetpişe, ABD'nin İran'a yönelik uygulamaya koyduğu yaptırımları değerlendirdi.

11 Kasım 2018 Pazar 11:53
İran'da her an ilaç ve gıda sıkıntısı baş gösterebilir

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Eğer İranlı yöneticiler, halkın yemek yemesini istiyorsa ABD'yi dinlemelidirler" sözlerini değerlendirdi.

ABD'nin yaptırımlarla küçük ve zayıf bir İran hedeflediğini fakat söz konusu yaptırımların halkın birlik ve beraberliğini güçlendireceğini ifade eden Haşmetullah, "İlaç sektöründeki sıkıntı şimdiden kanser ve kronik hastalıklarla ilgili ilaçlarda başladı. Ülkede ilaçların yüzde 90'ı üretiliyor. Yüzde 5 ila 10 arasında ilaç yurt dışından ithal ediliyor. Bankacılık sistemindeki yaptırımlar nedeniyle ilaç ve gıda sektöründe sıkıntılar yaşanabilir." dedi.

"ABD İran halkını devletinden ayırmayı arzuluyor"

Washington yönetiminin söz konusu girişimleriyle İran halkını devletinden ayırmayı arzuladığını dile getiren Haşmetullah, ABD'nin bu hedefine ulaşamayacağını ifade etti.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook ise yaptırımların hedefinin İran halkı değil rejimi olduğunu ve bu nedenle ilaç, sağlık ve gıda sektörüne yaptırım uygulamadıklarını söylemişti.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 11:53
  1. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe
  2. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA) konuşan
  3. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  4. ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook
  5. ABD
  6. İran
  7. İran'a yönelik yaptırımlar
  8. ilaç ve gıda sıkıntısı
  9. kritik açıklama
  10. ABD-İran ilişkileri

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