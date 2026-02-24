  • İSTANBUL
Dünya İran'da hareketli saatler! Devrim Muhafızları Ordusu silahları ateşledi
Dünya

İran'da hareketli saatler! Devrim Muhafızları Ordusu silahları ateşledi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İran'da hareketli saatler! Devrim Muhafızları Ordusu silahları ateşledi

Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın eşiğine gelen İran'da Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güneyinde yeni bir tatbikat düzenledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri, ülkenin güneyinde yeni bir tatbikat gerçekleştirdi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güney bölgeleri ile Basra Körfezi adalarında atış tatbikatı yaptı.

 

İran devlet televizyonunun tatbikata ilişkin paylaştığı görüntülerde, aynı anda birçok farklı silahlı unsurun tatbikat sırasında kullanıldığı görüldü.

İran, 17 Şubat’ta da Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda "güvenlik tehditlerine karşı" askeri tatbikat düzenlemişti.

