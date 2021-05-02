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Dünya İran'da gerginlik! Hamaney'den Cevad Zarif'e tepki
Dünya

İran'da gerginlik! Hamaney'den Cevad Zarif'e tepki

İran'da ses kaydı basına sızdırılan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e tepkiler çığ gibi büyüyor. İran lideri Ali Hamaney, "İnsan bu sözleri duyunca üzülüyor. Bu sözlerin bazıları düşmanlarımızın konuşmalarının tekrarıdır. Bunlar ABD'nin sözlerinin tekrarıdır." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 22:32:00 -
İran'da gerginlik! Hamaney'den Cevad Zarif'e tepki

İran lideri Ali Hamaney, Öğretmenler Günü münasebetiyle 18 Haziran'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in sızdırılan ses kaydıyla ilgili konuştu.

Zarif'in sızdırılan ses kaydını yayınlayan medya organlarını "İran karşıtı ve düşman medya" şeklinde nitelendiren Hamaney, "Bazı ülke yöneticilerinden işitilen sözler hayret ve üzüntü vericidir. İnsan bu sözleri duyunca üzülüyor. Bu sözlerin bazıları düşmanlarımızın konuşmalarının tekrarıdır. Bunlar ABD'nin sözlerinin tekrarıdır." dedi.

Hamaney, ABD'nin İran'ın bölgedeki nüfuzundan rahatsız olduğunu ve Kasım Süleymani'yi bu nedenle öldürdüğünü savunarak, "İran'ın manevi nüfuzunun faktörü olan her şey onlar için kötüdür. Kudüs Gücü ve Şehit Süleymani ile ilgili onların sözlerini tekrarlamamalıyız. Kudüs Gücü İran'ın Batı Asya'daki siyasetini gerçekleştiriyor ve İran'ın buradaki en etkili gücüdür." diye konuştu.

Batılıların İran dış siyasetinin kendilerine meyletmesini ve Dışişleri Bakanının da onların bayraktarlığını yapmasını istediğini söyleyen Hamaney, Çin ve Rusya ile ilişkileri geliştirdiklerinde bu yüzden rahatsız olduklarını belirtti.

Ülkenin dış siyasetinin birçok üst organ tarafından belirlendiğini belirten Hamaney, şunları söyledi:

"Dünyanın hiçbir yerinde dış siyaset Dışişleri Bakanlığında belirlenmez. Dış siyaset, ülkenin üst organları tarafından belirlenir. Dışişleri Bakanlığı karar alıcı organ değil bunu icra edendir. Bir taraf diğer tarafı yok saymamalıdır. Bu büyük bir hatadır, İranlı yetkililer bu büyük hatayı işlememelidir. Ülkenin siyasetine inanmadığımız ya da kabul etmediğimiz anlamına gelecek ifadeler kullanmamalıyız. Dikkat etmeliyiz, düşmanı mutlu etmemeye de dikkat etmeliyiz."

Seçimlerle ilgili olarak da adayları denetleyen Anayasayı Koruyucular Konseyine (AKK) yönelik eleştirilere tepki gösteren Hamaney, "Bazıları sonuçlar kendi istedikleri olursa seçimleri kabul ediyor. Arzuları gerçekleşirse seçimleri doğru görüyorlar ancak istedikleri sonucu elde edemedikleri takdirde seçimi düzenleyenleri ve diğer kurumları suçluyorlar." dedi.

Hamaney, seçimlere katılan adayların bazılarını isim vermeden "programsız, temelsiz vaatlerde bulunan, ülkenin imkanlarını dikkate almayan ve aldatan" şeklinde suçlayarak, "Seçimler önemli bir fırsattır ve halkı bundan soğutmamalı. Bazıları istediklerini elde edemeyince 2009'da olduğu gibi bazen kaos çıkarıyorlar. Suçlamalar insafsızlık ve kaos ise suçtur." dedi.

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