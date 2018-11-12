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İran'da 'eşek kulağı' ve 'kedi gözü' yasağı! Uymayanlar cezalandırılacak

İran hükümeti, "eşek kulağı" ve "kedi gözü" estetiği yapan ve yaptıranlara 10 günden 2 aya kadar hapis ve 74 kırbaç cezası uygulama kararı aldı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:14
İran'da 'eşek kulağı' ve 'kedi gözü' yasağı! Uymayanlar cezalandırılacak

İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) konuşan İran Meclisi Hukuk Komisyonu Sözcüsü Hasan Novruzi, son günlerde ülkede yaygınlık kazanan "eşek kulağı" ve "kedi gözü" estetiğinin, yapma ve yaptırılmasının yasak olduğunu ifade etti.

Söz konusu uygulamanın "kamu ahlakına aykırı" olduğunu söyleyen Novruzi, İran ceza hukukunun 638'inci maddesi uyarınca ilgili suçu işledikleri sabit görülen kişilere 10 günden 2 aya kadar hapis ve 74 kırbaç cezası uygulanacağını kaydetti.

İran dünyada ilk sıralarda yer alıyor

İran'da son yıllarda estetik ameliyatlara olan ilginin artması, düşük maliyet ve İranlı cerrahların özellikle burun estetiği ameliyatlarındaki başarısı başkent Tahran'ı plastik cerrahinin odağı haline getirdi.

Yerel basının İran Plastik Cerrahi Derneği verilerine dayandırdığı haberlere göre, başta kadınlar olmak üzere sektöre olan yoğun ilgiden dolay nüfus oranlarına göre İran, dünyadaki estetik ameliyat sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 16:14
  1. İran Plastik Cerrahi Derneği
  2. İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA)
  3. İran Meclisi Hukuk Komisyonu Sözcüsü Hasan Novruzi
  4. Estetik operasyon yasağı
  5. Eşek kulağı
  6. Kedi gözü
  7. uymayanlara ceza verilecek
  8. İran

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