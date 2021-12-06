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Dünya İran'da doğal gaz borusu kırıldı! Yangına müdahale
Dünya

İran'da doğal gaz borusu kırıldı! Yangına müdahale

İran'ın başkenti Tahran'da belediyenin kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun kırılması üzerine yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 19:47:00 -
İran'da doğal gaz borusu kırıldı! Yangına müdahale

İran'ın başkenti Tahran'da belediyenin kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun kırılması üzerine yangın çıktı.

Devlet televizyonunun haberin göre, başkentin güneybatısındaki Şadabad Meydanı'nda Tahran Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kazı çalışmaları esnasında doğal gaz borusu kırıldı.

Gaz sızıntısı nedeniyle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olayda can kaybı ya da yaralının olmadığı açıklandı.

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