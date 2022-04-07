İran'da din görevlilerine yapılan saldırıda ölü sayısı arttı

İran'ın doğusundaki Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Türbesi'nde 5 Nisan'da 3 din görevlisine düzenlenen bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Meşhed Şehid Kamyab Hastanesi Başhekimi Mesud Hani, İmam Rıza Türbesi'ndeki saldırıda yaralananlardan din görevlisi Muhammed Sadık Darayi’nin de yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hani, saldırıda yaralanan İslam Pakdamen adlı din görevlisinin tedavisinin devam ettiğini aktardı.

İran'ın doğusundaki Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Türbesi'nde yabancı uyruklu bir saldırgan tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda Muhammed Aslani adlı din görevlisi yaşamını yitirmişti. Saldırıda yaralanan 2 din görevlisi de hastanede tedavi altına alınmıştı.

Saldırgan türbenin güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak, polise teslim edilmişti.

Yetkililer tarafından daha sonra yapılan açıklamada, saldırganın Pakistan sınırlarından yasa dışı olarak ülkeye giren 21 yaşındaki Abdullatif Muradi adlı aşırılık yanlısı bir Özbekistanlı olduğu belirtilmişti. Saldırıyla ilgili ikisi Muradi'nin kardeşi olmak üzere 6 kişi de gözaltına alınmıştı.