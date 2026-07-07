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Otomotiv
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Yeni Kia Sportage kameraya yakalandı! İşte böyle görünecek!

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Yeni Kia Sportage kameraya yakalandı! İşte böyle görünecek!

Kia'nın küresel pazarda en çok satan popüler SUV modeli Sportage, tamamen yenilenen tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle Güney Kore'de kamuflajlı olarak test edilirken yakalandı.

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Foto - Yeni Kia Sportage kameraya yakalandı! İşte böyle görünecek!

Koreli otomotiv devi Kia, en popüler modeli olan Sportage'ı rakiplerinin gerisinde bırakmamak adına tamamen yenilemek için kolları sıvadı. Ağır kamuflaj altında test edilen yeni nesil prototip, otomobil meraklıları tarafından markanın kendi evinde ilk kez kameralara kaydedildi.

#2
Foto - Yeni Kia Sportage kameraya yakalandı! İşte böyle görünecek!

TASARIMDA RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER Geçen yıl ulaştığı yüksek satış rakamlarıyla markanın toplam teslimatlarının önemli bir bölümünü oluşturan model, yeni versiyonunda daha dik bir siluete ve daha büyük boyutlara sahip olacak. Aracın arka tampon köşelerinde oldukça alçakta konumlandırılan sinyal lambaları ise arkadan görünürlüğü etkileyebilecek can sıkıcı bir detay olarak şimdiden öne çıkıyor.

#3
Foto - Yeni Kia Sportage kameraya yakalandı! İşte böyle görünecek!

Kabinde ise Android tabanlı yeni Pleos Connect multimedya sisteminin eklenmesiyle çok daha büyük teknolojik değişiklikler kullanıcıları karşılayacak. Gösterge panelinin içine derin yerleştirilmiş dikdörtgen dijital ekranın altında, klima ve ses gibi sık kullanılan işlevler için geleneksel fiziksel buton sırasının korunması bekleniyor.

#4
Foto - Yeni Kia Sportage kameraya yakalandı! İşte böyle görünecek!

TANITIM TARİHİ VE GÜÇ ÜNİTELERİ NETLEŞİYOR Ölçek ekonomisi sağlamak adına ekran ve kontrolleri ortak kullanacak olan yeni Sportage modelinin önümüzdeki yılın ortalarına doğru lanse edilmesi planlanıyor. Kardeş model olan yeni Hyundai Tucson ise daha iddialı tasarım çizgisi ve ağırlık verilecek hibrit motor seçenekleriyle bu yılın sonlarında daha önce sahneye çıkacak.

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