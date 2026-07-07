Yeni Kia Sportage kameraya yakalandı! İşte böyle görünecek!

TANITIM TARİHİ VE GÜÇ ÜNİTELERİ NETLEŞİYOR Ölçek ekonomisi sağlamak adına ekran ve kontrolleri ortak kullanacak olan yeni Sportage modelinin önümüzdeki yılın ortalarına doğru lanse edilmesi planlanıyor. Kardeş model olan yeni Hyundai Tucson ise daha iddialı tasarım çizgisi ve ağırlık verilecek hibrit motor seçenekleriyle bu yılın sonlarında daha önce sahneye çıkacak.