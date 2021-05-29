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Dünya İran'da deprem
Dünya

İran'da deprem

İran'ın güneybatısındaki Fars eyaletine bağlı Baba Monir ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 00:43:00 -
İran'da deprem

İran'ın güneybatısındaki Fars eyaletine bağlı Baba Monir ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Baba Monir ilçesi olan 5 büyüklükteki deprem, yerel saatle 01.05'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Ülke medyasına göre, Fars ve Kohgiluye Buyer Ahmed eyaletlerinde hissedilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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