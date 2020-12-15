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Aktüel İran'da çifte vatandaşlar ve "yeşil kart" sahipleri cumhurbaşkanı adayı olamayacak
Aktüel

İran'da çifte vatandaşlar ve "yeşil kart" sahipleri cumhurbaşkanı adayı olamayacak

İran Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası'nda değişiklik öngören tasarıyı kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:16:34 -
İran'da çifte vatandaşlar ve "yeşil kart" sahipleri cumhurbaşkanı adayı olamayacak

TAHRAN (AA) - İran Meclisinde kabul edilen yeni yasal düzenleme gereğince çifte vatandaşlar ile ABD'de kalıcı oturma ve çalışma imkanı sağlayan "yeşil kart" (Green Card) sahipleri Cumhurbaşkanlığına aday olamayacak.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası'nda değişiklik öngören tasarı Meclis Genel Kurulunda 31 ret oyuna karşılık 193 oyla kabul edildi.

Meclisten geçen yasaya göre bundan sonra çifte vatandaşlar ve yeşil kart sahipleri İran Cumhurbaşkanlığına aday olamayacak.

Öte yandan cumhurbaşkanı adayı olabilmek için aranan 40 yaş şartının kaldırılması için bazı milletvekillerinin sunduğu öneri kabul edilmedi.

- İran çifte vatandaşlığı kabul etmiyor

İran'da yasak olmasına rağmen devlet kadrolarında çifte vatandaşlığa sahip kişilerin görev aldığına ilişkin iddialar zaman zaman muhafazakar kesim tarafından gündeme getiriliyor.

Birçok ülkenin aksine çifte vatandaşlık uygulamasını kabul etmeyen İran'da söz konusu kişilerin kamu kurumlarında görev almasına da izin verilmiyor.

Çifte vatandaşlık konusu İran Yargı Erki ile hükümet arasında da tartışma konusu olmuştu. Yargı Erki, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinde çifte vatandaşlığa sahip üst düzey memurlar olduğunu öne sürerken Ruhani'ye bağlı İstihbarat Bakanlığı iddialar hakkında belge sunulmasını istemişti.

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