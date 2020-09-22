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Aktüel İran'da bir haftada yaklaşık 27 ton uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

İran'da bir haftada yaklaşık 27 ton uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 17:19:46 -
İran'da bir haftada yaklaşık 27 ton uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İran'da geçen hafta içinde yaklaşık 27 ton uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi Başkan Yardımcısı Nasır Aslani, "Geçen hafta ülke genelinde 26 bin 928 kilogram uyuşturucu ele geçirildi." dedi.

Konuyla ilgili 8 bin 833 kişinin gözaltına alındığını aktaran Aslani, bu kişilerden 4 bin 458'inin "uyuşturucu satıcılığı ve kaçakçılık" 4 bin 288'inin de "uyuşturucu kullanma" suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Yakalananlar arasında yabancı uyruklu 87 kişi olduğuna işaret eden Aslani, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu maddelerin 8 bin 670 kilogramı Sistan-Beluçistan'da, 3 bin 49 kilogramı Kirman'da, 2 bin 868 kilogramı Güney Horasan'da, 2 bin 336 kilogramı Rezevi Horasan'da, 1970 kilogramı Hürmüzgan'da, 1478 kilogramı Tahran'da ve 1014 kilogramı Fars eyaletinde ele geçirildi."

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