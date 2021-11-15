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Dünya İran'da bir deprem daha!
Dünya

İran'da bir deprem daha!

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 17:09:00 -
İran'da bir deprem daha!

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin merkez şehri Bender Abbas olan deprem, yerel saatle 17.06'da kaydedildi.

Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesinde de dün bir dakika arayla 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, önce 2 kişi olarak açıklanan can kaybı sayısı daha sonra 1 olarak güncellenmişti.

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