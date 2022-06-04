  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mülteci düşmanlığını görünce balıklama atladı! Rezil olan Ümit Özdağ apar topar paylaşımını sildi

Diyanet'te flaş görev değişimi! Erdoğan imzaladı

Lübnan Suriyeli mülteciler konusunda Avrupa’ya rest çekti

Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler! İstanbul'da da hissedildi

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'yi kızdıracak açıklama! Olay itiraf

Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye’de hiç fabrika açılmıyor" yalanına 41 fabrika açılışında cevap verdi!

Rus internet şirketinde üst düzey deprem! AB'nin hedefi olmuştu

Bunun adı millete ihanettir! CHP'den skandal cezaevi ziyareti

Tahıl ihracatına izin verdi! Putin'den 'Belarus' şartı

Elif Çakır'a kendi okuru haddini bildirdi! 'Keşke Kabataş videosundan da bahsetseydiniz'
Dünya İran’da bir albay daha ölü bulundu
Dünya

İran’da bir albay daha ölü bulundu

İran’da Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanlarından Albay Ali İsmailzade evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 11:14:00 -
İran’da bir albay daha ölü bulundu

Devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu’na dayandırdığı haberinde, Albay İsmailzade’nin başkent Tahran’a yakın Kerec kentindeki evinde hayatını kaybettiğini belirtti. Haberde, Devrim Muhafızları Ordusu’nun Albay İsmailzade’nin bir suikast sonucu hayatını kaybettiği iddialarını yalanladığı ve evinde bir kaza sonucu hayatını kaybettiği belirtilen albayın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi. Bazı yerel haberler ise albayın infaz edildiğini ifade etti.

Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Albay Hasan Seyyad Hodayi de geçtiğimiz hafta başkent Tahran’da iki motosikletli saldırgan tarafından evinin önünde suikast sonucu öldürülmüştü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay