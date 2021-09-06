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Dünya İran'da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...
Dünya

İran'da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 583 artarak 111 bin 257'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 15:52:00 -
İran'da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27 bin 579 yeni vaka tespit edildi, bunlardan 3 bin 973'ü hastanelerde tedavi altına alındı.

Böylece toplam vaka sayısının 5 milyon 156 bin 986'ya yükseldiği ülkede, son 24 saatte 583 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 111 bin 257 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 628 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Toplam uygulanan aşı miktarı 29 milyon 453 bin dozu geçti

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 19 milyon 620 bin 596 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 9 milyon 832 bin 848 kişiye de ikinci dozu yapılırken, toplam 29 milyon 453 bin 444 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 246 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 144 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 58 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

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