İran’da bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 500’ü aştı, rejim 3 günlük yas ilan etti!

İran’da hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen olaylar ikinci haftasını geride bırakırken şiddetin dozu artıyor.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 28 Aralık'tan bu yana devam eden gösterilerde 490'ı protestocu, 48'i güvenlik görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gözaltı sayısının 10 bin 675'e ulaştığı iddia edilirken, bunlar arasında 169 çocuğun da bulunduğu belirtiliyor.

ADLİ TIP BAHÇESİNDE CESET TORBALARI

Sosyal medyaya yansıyan ve Kahrizak Adli Tıp Merkezi'nde çekildiği öne sürülen görüntülerde, ailelerin onlarca ceset torbası arasında yakınlarını aradığı görüldü.

Associated Press ve Reuters gibi uluslararası ajanslar can kaybı rakamlarını henüz bağımsız kaynaklardan teyit edemezken, Tahran yönetimi olayları "yabancı güçlerin kışkırtması" ve "şehir terörizmi" olarak nitelendirmeye devam ediyor.

REJİMDEN "ULUSAL YAS" VE YÜRÜYÜŞ ÇAĞRISI

İran Bakanlar Kurulu, protestolar sırasında hayatını kaybeden güvenlik güçleri ve "ulusal direnişte" ölenler anısına ülkede 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Tasnim Haber Ajansı, sadece İsfahan eyaletinde 30, ülke genelinde ise 109 güvenlik personelinin öldüğünü aktardı.

Hükümet, 12 Ocak itibarıyla tüm halkı rejim yanlısı "ulusal birlik" yürüyüşlerine katılmaya davet ederken, birçok bölgede internet kesintilerinin sürdüğü bildiriliyor.