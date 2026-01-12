  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kendi ülkesine düşman, Etiyopya’ya hayran: Sözcü’nün havalimanı ikiyüzlülüğü deşifre oldu! ABD'den Şara'ya YPG ricası: Teröristleri ölümden hamileri kurtardı Sanat maskeli İsrail iş birliğine tokat: Yönetmen Necmi Sancak İKSV’den aldığı ödülünü çöpe fırlattı! Dr. Altay Cem Meriç, Anonim görünümlü beşinci kol faaliyetlerini tek tek deşifre etti SDG'nin Halep'teki saldırılarında can kaybı artıyor Bayram ikramiyesine zam oranı da belli oldu! Emekliler bayramlarda 10 bin lira ikramiye alacak ABD’den Suriye’de operasyon terör hedeflerini bir bir vurdu Küstah Yunan, Başkan Erdoğan’ı tehdit etmişti! İYİ Partili isimden bomba yorum Dünya devleri Antalya'ya geliyor! Türkiye iklim diplomasisinin yeni lideri oluyor! ABD hazırlıklarını tamamladı: İran'a müdahale başlıyor! Saldırıya İsrail de katılacak
Dünya İran’da bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 500’ü aştı, rejim 3 günlük yas ilan etti!
Dünya

İran’da bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 500’ü aştı, rejim 3 günlük yas ilan etti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran’da bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 500’ü aştı, rejim 3 günlük yas ilan etti!

İran’da 28 Aralık 2025'ten bu yana süregelen protestolarda can kaybı 538'e yükselirken, gözaltına alınanların sayısı 10 bin 600'ü geçti. Tahran yönetimi, hayatını kaybeden güvenlik güçleri ve "ulusal direniş" anısına ülke genelinde 3 günlük yas ilan ederek halkı rejim yanlısı yürüyüşlere çağırdı.

İran’da hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen olaylar ikinci haftasını geride bırakırken şiddetin dozu artıyor.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 28 Aralık'tan bu yana devam eden gösterilerde 490'ı protestocu, 48'i güvenlik görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gözaltı sayısının 10 bin 675'e ulaştığı iddia edilirken, bunlar arasında 169 çocuğun da bulunduğu belirtiliyor.

ADLİ TIP BAHÇESİNDE CESET TORBALARI

Sosyal medyaya yansıyan ve Kahrizak Adli Tıp Merkezi'nde çekildiği öne sürülen görüntülerde, ailelerin onlarca ceset torbası arasında yakınlarını aradığı görüldü.

Associated Press ve Reuters gibi uluslararası ajanslar can kaybı rakamlarını henüz bağımsız kaynaklardan teyit edemezken, Tahran yönetimi olayları "yabancı güçlerin kışkırtması" ve "şehir terörizmi" olarak nitelendirmeye devam ediyor.

REJİMDEN "ULUSAL YAS" VE YÜRÜYÜŞ ÇAĞRISI

İran Bakanlar Kurulu, protestolar sırasında hayatını kaybeden güvenlik güçleri ve "ulusal direnişte" ölenler anısına ülkede 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Tasnim Haber Ajansı, sadece İsfahan eyaletinde 30, ülke genelinde ise 109 güvenlik personelinin öldüğünü aktardı.

Hükümet, 12 Ocak itibarıyla tüm halkı rejim yanlısı "ulusal birlik" yürüyüşlerine katılmaya davet ederken, birçok bölgede internet kesintilerinin sürdüğü bildiriliyor.

Resmi açıklama yapıldı! İstanbul’da flaş İran yasağı
Resmi açıklama yapıldı! İstanbul’da flaş İran yasağı

Gündem

Resmi açıklama yapıldı! İstanbul’da flaş İran yasağı

ABD hazırlıklarını tamamladı: İran'a müdahale başlıyor! Saldırıya İsrail de katılacak
ABD hazırlıklarını tamamladı: İran'a müdahale başlıyor! Saldırıya İsrail de katılacak

Dünya

ABD hazırlıklarını tamamladı: İran'a müdahale başlıyor! Saldırıya İsrail de katılacak

Haplanmışlar! İran’daki sokak eylemcileri öncesi gençlere uyuşturucu dağıtılıyor! ABD ve İsrail’in zombi ordusu
Haplanmışlar! İran’daki sokak eylemcileri öncesi gençlere uyuşturucu dağıtılıyor! ABD ve İsrail’in zombi ordusu

Gündem

Haplanmışlar! İran’daki sokak eylemcileri öncesi gençlere uyuşturucu dağıtılıyor! ABD ve İsrail’in zombi ordusu

Batı medyası İran’ı görüyor, ABD’deki vahşete kör! Minneapolis’teki vahşi cinayet Kaliforniya’yı ayağa kaldırdı!
Batı medyası İran’ı görüyor, ABD’deki vahşete kör! Minneapolis’teki vahşi cinayet Kaliforniya’yı ayağa kaldırdı!

Gündem

Batı medyası İran’ı görüyor, ABD’deki vahşete kör! Minneapolis’teki vahşi cinayet Kaliforniya’yı ayağa kaldırdı!

Netanyahu’dan İran çıkışı: "Zulüm bitecek, yeniden sadık ortaklar olacağız!"
Netanyahu’dan İran çıkışı: "Zulüm bitecek, yeniden sadık ortaklar olacağız!"

Dünya

Netanyahu’dan İran çıkışı: "Zulüm bitecek, yeniden sadık ortaklar olacağız!"

Trump’tan İran’a açık tehdit: "Ordu ciddi seçenekleri masaya yatırdı!"
Trump’tan İran’a açık tehdit: "Ordu ciddi seçenekleri masaya yatırdı!"

Dünya

Trump’tan İran’a açık tehdit: "Ordu ciddi seçenekleri masaya yatırdı!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23