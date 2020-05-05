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Aktüel

İran'da "ayrılıkçı terör örgütü" üyeliği suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:57:50 -
İran'da "ayrılıkçı terör örgütü" üyeliği suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı

ANKARA (AA) - İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde "ayrılıkçı terör örgütü" üyesi oldukları suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan, Huzistan Emniyet Müdürü Haydar Abbaszade, çeşitli terör eylemlerini gerçekleştirmekle suçlanan 8 kişinin Şadigan ilçesinde gözaltına alındığını söyledi.

Abbaszade gözaltına alınanların kimliğine ilişkin bilgi vermezken bu isimlerle irtibatlı oldukları düşünülen kişilere ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Geçen hafta da Sistan-Beluçistan eyaletinde bazı terör saldırılarının failleri oldukları iddia edilen 4 kişi yakalanmıştı.

Sistan-Beluçistan İstihbarat Genel Müdürlüğünden 30 Nisan'da yapılan açıklamada, bölgede gerçekleştirilen bazı terör saldırılarının failleri oldukları ileri sürülen 4 kişinin düzenlenen operasyonla yakalandığı duyurulmuştu.

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