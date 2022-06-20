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Dünya İran'da AVM yangını: Çok sayıda yaralı var
Dünya

İran'da AVM yangını: Çok sayıda yaralı var

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan bir AVM’de çıkan yangında 9 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 21:08:00 - 2022-06-20 21:08:51

İran’ın başkenti Tahran’ın kuzeyinde bulunan Lidoma adlı alışveriş merkezinde çıkan yangında 9 kişi yaralandı. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi yaptığı açıklamada, “Çıkan yangının ardından alışveriş merkezi boşaltıldı ancak 2’si kadın 9 kişi yaralandı” dedi.

Yangının uzun uğraşlar sonucu söndürüldüğünü söyleyen Halidi, “Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi. Uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekipleri yangını söndürdü” dedi.

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