İran'da askeri hareketlilik! S-300 hava savunma füze sistemlerini konuşlandırmaya başladılar

İran ordusu, Hazar Denizi boyunca Rusya’dan yakın zamanda alınan S-300 hava savunma sistemlerini acilen kullanmaya başladı.

Rus basın ajansı TASS’a göre, 2015 yılında İran, S-300PMU2 hava savunma füze sistemlerinin teslimatı için Rusya ile bir sözleşme imzaladı. Rusya’nın Askeri ve Teknik İşbirliği Federal Servisi Ekim 2016’da Rusya’nın İran’a S-300 sistemlerinin teslimatını tamamladığını açıklamıştı.

İsrail detayı dikkat çekti

Bu konuşlandırma, yakın zamanda askeri sektörde yer alan ve muhtemelen nükleer faaliyetle bağlantılı gizli İran tesislerinden birinde meydana gelen yangın ve patlamalar sonucu olabilir. Bazı kaynaklar İran’da yaşanan bu patlama ve yangınların İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ifade ediyor.

Şu anda, S-300 sistemleri İran hava savunmasının envanterindeki en uzun menzilli ve modern füze savunma sistemidir. S-300 (NATO Kodu: SA-10 Grumble), ilk S-300P versiyonuna dayanarak NPO Almaz tarafından üretilen bir dizi Sovyet ve daha sonra Rus uzun menzilli karadan havaya füze sistemidir.

S-300 sistemi ilk olarak 1979’da Sovyetler Birliği tarafından konuşlandırıldı, büyük endüstriyel ve idari tesislerin hava savunması, askeri üsler ve düşman saldırı uçaklarına karşı hava sahasının kontrolü için tasarlandı.

Manuel gözlem ve operasyona da imkan vermektedir, ancak sistem tamamen otomatiktir. Bileşenler merkezi kumanda direğinin yakınında veya 40 km kadar uzak olabilir. Her radar, merkezi komut direği için hedef tanımlaması sağlar.

Komuta merkezi, 80 km mesafeye kadar hedefleme radarlarından alınan verileri, yanlış hedefleri filtreleyip karşılaştırma yapabilmektedir. Komuta merkezi hem aktif hem de pasif hedef algılama modlarına da sahiptir.

S-300’ün geliştiricisi Almaz-Antey’dir. S-300, hem MKB “Fakel” hem de NPO Novator tasarım büroları (daha önce “OKB-2” ve “OKB-8” olarak adlandırılan ayrı devlet şirketleri) tarafından geliştirilen füzeleri kullanıyor.

Putin, İran’ın S-400 talebini reddetti

2019 yılında Rusya, İran’dan gelen S-400 hava savunma sistemi satın alma talebini reddetti. Satışın Orta Doğu’da daha fazla gerginlik yaşatacağından endişe duyulduğu belirtildi.

Talep Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından reddedildi. Konuyu tartışmaya yetkili olmayan kişiler bilgiyi anonimlik şartı ile açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 7 Mayıs’ta Moskova’yı ziyaret etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı yorum talebine cevap vermedi ve İran’da haftasonunun Perşembe günü başlaması sebebiyle yetkililerden yanıt alınamadı.