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İran'da asgari ücrete zam talebi

İran İşçi Sendikaları Birliği Genel Sekreteri Hadi Ebuyi, hükümetin asgari ücrete enflasyon oranında zam yapması gerektiğini söyledi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 14:38
İran'da asgari ücrete zam talebi

İran İşçi Sendikaları Birliği Genel Sekreteri Hadi Ebuyi, ülkede asgari ücretin yaklaşık 100 dolara tekabül ettiğini ancak 4 kişilik bir ailenin aylık geçim maliyetinin 5 milyon tümen (yaklaşık 415 dolar) olduğunu belirterek, hükümete enflasyon oranına göre zam çağrısında bulundu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya konuşan Ebuyi, ülkede asgari ücretin 1 milyon 200 bin tümen (yaklaşık 100 dolar) olduğunu ancak Beslenme Enstitüsü verilerine göre, ülkede 4 kişilik bir ailenin geçim maliyetinin 5 milyon tümen olduğunu dile getirdi.

Anayasa'nın 41'inci maddesine göre, asgari ücretin enflasyon oranına göre artması gerektiğini ifade eden Ebuyi, "Hükümet asgari ücrete enflasyon oranına göre artış uygulamalıdır." dedi.

Enflasyon yüzde 35'in üzerinde

Halkın ihtiyaç duyduğu temel gıda maddelerinin ihraç edilmesinin enflasyonu artırdığına dikkati çeken Ebuyi, özellikle asgari ücretle çalışan yaklaşık 5 milyon kişinin yüksek enflasyon karşısında ezildiğini belirtti.

İran'da serbest piyasada 1 ABD doları 12 bin tümenden işlem görürken enflasyon oranı son aylarda yüzde 35'in üzerine çıktı.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 14:38
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