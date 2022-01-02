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Dünya İran'da açlık grevindeki siyasi tutuklu hayatını kaybetti
Dünya

İran'da açlık grevindeki siyasi tutuklu hayatını kaybetti

İran'ın Ahvaz kentindeki bir hapishanede açlık grevindeki siyasi tutuklu Adil Kiyanpur'un hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 14:41:00 -
İran'da açlık grevindeki siyasi tutuklu hayatını kaybetti

Kiyanpur'un ölümü, Ahvaz İnsan Hakları Örgütünün (AHRO) internet sitesinde yer alan haberle duyuruldu.

Habere göre, "adil yargılanma ve hapishane şartlarını protesto etmek" amacıyla Şeyban Hapishanesi'nde bir haftadır açlık grevi yapan Kiyanpur yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 14 aydır tutuklu olan muhalif aktivist Kiyanpur, devrim mahkemesi tarafından "rejim aleyhine propaganda faaliyeti yürütmek" suçlamasıyla 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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