  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'da 5,4 büyüklüğünde korkutan deprem!
Dünya

İran'da 5,4 büyüklüğünde korkutan deprem!

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Güney Horasan eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 18:36:00 -
İran'da 5,4 büyüklüğünde korkutan deprem!

İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Boşruye şehri yakınları olan deprem yerel saatle 17.44'te kaydedildi.

Can ve mal kaybı yok

Sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23