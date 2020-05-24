İran’da 5,2 şiddetinde deprem! Ağır maddi hasara yol açtı
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’den yapılan açıklamaya göre, İran’da yerin 10 kilometre altında 5,2 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre İran’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bazı evlerde ağır maddi hasara yol açtı
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’den yapılan açıklamada, İran’ın Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti'ne bağlı Dogonbedan şehrinde yerel saatle 13.41’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremde can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, bölgedeki bazı evlerde ağır maddi hasarın olduğu öğrenildi.