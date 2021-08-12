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İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem!
Dünya İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem!
Dünya

İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem!

İran'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 16:20:00 -
İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

4.9 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’den yapılan açıklamada, İran’ın Kirman eyaletine bağlı Anberabad şehrinde yerel saatle 16.54’te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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