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Aktüel

İran’da 4 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 12:47:14 -
İran’da 4 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, İran’ın başkenti Tahran eyaletine bağlı Demavand şehrinde yerel saatle 13.41’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.


Depremde can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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