  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'da 24 saatte 86 kişi daha Kovid-19 nedeniyle öldü
Dünya

İran'da 24 saatte 86 kişi daha Kovid-19 nedeniyle öldü

İran'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 86 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 16:08:00 -
İran'da 24 saatte 86 kişi daha Kovid-19 nedeniyle öldü

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 4 bin 384 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 720'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 102 bin 56'ya yükseldiği ülkede, 86 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 129 bin 462'ye çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 372 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 57 milyon 248 bin 13 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 46 milyon 115 bin 125 kişiye ikinci dozu, 921 bin 440 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 104 milyon 284 bin 578 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 8 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı", 58 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 236 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 146 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor
Gündem

Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Yeni kimliklerle ilgili flaş karar geldi. E-imzaların, kimlik kartına yüklenmesine bir ay içinde başlanacağı duyuruldu. E-imza'nın çipli kim..
‘Milli haram’da ‘noel kız’lı tuzak!
Gündem

‘Milli haram’da ‘noel kız’lı tuzak!

Yıllarca umut tacirliği yaparak kumara teşvik eden Milli Piyango İdaresi, özelleştirildikten sonra ahlaksızlığın dibine vurmaya başladı. Har..
Bahçeli ile CHP'li isim arasında dikkat çeken görüşme
Gündem

Bahçeli ile CHP'li isim arasında dikkat çeken görüşme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay