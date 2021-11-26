İran'da 24 saatte 86 kişi daha Kovid-19 nedeniyle öldü

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 4 bin 384 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 720'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 102 bin 56'ya yükseldiği ülkede, 86 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 129 bin 462'ye çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 372 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 57 milyon 248 bin 13 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 46 milyon 115 bin 125 kişiye ikinci dozu, 921 bin 440 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 104 milyon 284 bin 578 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 8 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı", 58 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 236 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 146 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.