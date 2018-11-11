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İran'da 2 kişiye idam cezası verildi

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Ejei, yolsuzluk davaları için kurulan özel mahkemenin 2 kişiye daha idam cezası verdiğini açıkladı.

11 Kasım 2018 Pazar 16:07
İran'da 2 kişiye idam cezası verildi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Ejei, Tahran'da kurulan özel mahkemenin yolsuzluk suçlamalarından 2 kişiye daha idam ve 35 milyon tümen para cezası verdiğini duyurdu.

Ejei, hükümlerin infaz edilebilmesi için Yüksek Divan Mahkemesi tarafından onaylanması gerektiğini ifade etti.

İran Yargı Erki Sözcüsü Ejei, daha önceki açıklamasında, eylül ayında ülkenin gündemini uzun süredir meşgul eden yolsuzluk davalarıyla ilgili olarak başkent Tahran'da kurulan özel mahkemenin yolsuzluk suçlamalarından 3 kişiye idam, 32 kişiye 10 yıldan 20 yıla kadar değişen hapis cezaları verdiğini bildirmişti.

CASUSLUK SUÇUNA 10 YIL CEZA

Öte yandan sahte içki üretme ve dağıtımını yapma suçlamasıyla 18 kişinin gözaltına alındığını dile getiren Ejei, Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan Kemal Emirbik'in casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapis ve 270 bin dolar para cezasına çarptırıldığını kaydetti.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 16:07
  1. casusluk
  2. idam
  3. Yolsuzluk
  4. Gulamhüseyin Muhsin Ejei

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